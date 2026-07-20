Contromano sull’A26, la polstrada di Romagnano evita la tragedia

Un automobilista ha percorso contromano un tratto dell’autostrada A26 ed è stato fermato dalla polizia stradale di Romagnano prima che la situazione degenerasse in tragedia. L’episodio è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 20 luglio, e ha richiesto un intervento immediato degli agenti, che hanno raggiunto il veicolo e lo hanno bloccato in condizioni di sicurezza, evitando il rischio di un violento impatto con gli altri mezzi in transito.

L’intervento degli agenti

La segnalazione è arrivata alla sala operativa, che ha subito allertato le pattuglie della polizia stradale presenti lungo il tratto autostradale. Gli agenti hanno individuato il veicolo e hanno predisposto le manovre necessarie per proteggere gli altri automobilisti.

L’azione è stata rapida e coordinata, consentendo di raggiungere il mezzo e interromperne la marcia senza conseguenze per gli utenti dell’autostrada. L’episodio ha creato momenti di forte apprensione tra chi si trovava in viaggio.

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Paura per gli automobilisti

Percorrere un’autostrada in senso opposto rappresenta una delle situazioni più pericolose per la circolazione. Bastano pochi istanti perché si verifichi uno scontro frontale, spesso con conseguenze gravissime. Proprio per questo motivo l’intervento tempestivo della polizia stradale si è rivelato decisivo. Gli operatori sono riusciti a fermare il conducente prima che incrociasse altri veicoli in condizioni di estremo rischio.

Accertamenti sul conducente

Una volta concluso l’intervento, gli agenti hanno identificato il conducente e avviato tutti gli accertamenti previsti per ricostruire le cause dell’episodio e verificare eventuali responsabilità. Le verifiche serviranno a chiarire come il veicolo abbia imboccato la carreggiata nel senso sbagliato. L’episodio conferma l’importanza delle segnalazioni tempestive e del coordinamento tra sala operativa e pattuglie sul territorio.

Foto redazione

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