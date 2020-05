Addio Vittorio Colombo, risicoltore valsesiano “prestato” al Veneto

Addio Vittorio Colombo: dalla baraggia al Veneto per trasmettere le tecniche di coltivazione del riso.

Addio Vittorio Colombo

Riceviamo e pubblichiamo una lettera scritta da Piera Mazzone. «Vittorio Colombo si è spento il 30 aprile, nei tristi giorni del Coronavirus, da molti anni abitava a Camisano Vicentino con la moglie Luisa e i tre figli: Cristina, Fabrizio e Chiara. Nato a Borgosesia l’8 luglio 1933, aveva trascorso l’infanzia alla cascina Marchiazza, a Rovasenda, paese tra le risaie, per poi trasferirsi con la famiglia a Gattinara».

Un cognome diffuso

«Viveva con i genitori Maria Colombo e Adolfo Colombo e le sorelle Anna Liliana e Jose – che io conobbi quando lavoravo in biblioteca a Gattinara, perché era un’appassionata lettrice e spesso ci scambiavamo giudizi ed impressioni – alla Cascina Montegrappa. A Gattinara Colombo è un cognome molto diffuso: la madre di Vittorio era la sorella di Pino (Arturo), il papà del professor Arnaldo Colombo che era quasi coetaneo di Vittorio, essendo nato il 6 luglio del 1938».

Una vita spesa per il riso

«Vittorio la sua vita l’aveva dedicata al riso: nato in baraggia, per molti anni aveva lavorato alla Bonifica Agraria Beraud – dove era stata ragioniera la mia cara amica Elia Erbetta: certo ora lassù si saranno ritrovati e avranno di che parlare – ma risiedeva ormai da molti anni in Veneto, dove si era trasferito per trasmettere le tecniche di coltivazione del riso adottate in baraggia e a Gattinara».

Ritorno in terra natale

«Non appena sarà possibile, le sue ceneri saranno portate a Rovasenda e Vittorio sarà così tumulato nella tomba di famiglia, che custodisce le spoglie dei genitori e della sorella Jose. Questa esplicita volontà, manifestata agli eredi, di tornare al paese che amava, che lo ha visto crescere, coltivare le amicizie di gioventù e diventare uomo, lo ricondurrà nel piccolo cimitero delle terre d’acqua, accolto dal maggio oscillante di spighe. Riposa in pace Vittorio, nella consapevolezza di aver impiegato bene i tuoi talenti e di aver trasmesso generosità e amicizia».

