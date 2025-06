Paoletta e Radio Italia per la prima serata dell’Alpàa. Venerdì 11 luglio in piazza Vittoria si balla sul ritmo di tanta buona musica.

Saranno il ritmo e l’energia di Radio Italia Party ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 dell’Alpàa di Varallo, venerdì 11 luglio. A partire dalle 21.30, la storica piazza della città si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle grazie alla musica di Radio Italia e alla presenza carismatica di Paoletta, al secolo Paola Pelagalli, storica voce dell’emittente e protagonista della prima serata.

Lo spettacolo, firmato Radio Italia, propone un mix travolgente di hit italiane – dai grandi classici del pop nazionale ai successi più recenti, remixati e “mashuppati” dai migliori producer del momento. Un format che ha già conquistato diverse piazze italiane e che promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Nel contesto del Radio Italia Party, dire che le hit sono “mashuppate” significa che le canzoni italiane più famose vengono combinate tra loro, a volte anche in modo creativo o inaspettato, per dare vita a nuove versioni coinvolgenti, ritmate e perfette per far ballare il pubblico.

Una partenza col botto

L’obiettivo è chiaro: inaugurare l’Alpàa con una serata di musica, ballo ed emozione, in pieno spirito di condivisione. «Una serata che unisce generazioni, ritmi e grandi emozioni per dare il via nel modo migliore all’estate di Alpàa».

Gli organizzatori puntano su un inizio esplosivo per dare il via a un’edizione che, anche quest’anno, si preannuncia ricca di eventi, ospiti e sorprese. Come sempre, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Il cartellone

Ecco dunque il cartellone dei concerti serali in piazza Vittorio. Con Radio Italia, sono otto i nomi già confermati:

il deejay Air Teo animerà la serata del 12 luglio

Raf, in programma il 14 luglio con uno spettacolo che celebra i 40 anni di “Self control”

Tocca a Michele Zarrillo animare la serata di artedì 15 luglio

“The Kolors” canteranno il 16 luglio, nell’ambito del loro tour estivo nazionale

Per la serata del 17 luglio in programma un revival degli anni Novanta

Noemi, che salirà sul palco il 18 luglio con il suo “Nostalgia Summer Tour”

Francesco Renga con il concerto di domenica 20 luglio “Angeloventi”

