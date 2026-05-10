Adunata nazionale degli alpini a Genova: oggi la grande sfilata

Genova vive oggi, domenica 10 maggio, il momento più atteso della 97ma Adunata nazionale degli alpini. E’ infatti il giorno della grande sfilata, appuntamento conclusivo della manifestazione iniziata venerdì e capace di richiamare in città centinaia di migliaia di alpini, famiglie, volontari e visitatori.

Il programma ufficiale prevede l’avvio della sfilata alle 9 da Piazza Corvetto. Al termine della giornata sono previsti il passaggio della stecca alla Sezione di Brescia e l’ammainabandiera davanti alla tribuna delle autorità in Via Diaz. Qualche apprensione per il meteo: potrebbe arrivare qualche piovasco durante la giornata.

La Valsesiana partirà solo nel pomeriggio

Presenti ovviamente la sezione Valsesiana con tutti i suoi gruppi, oltre ad altri gruppi Ana del territorio biellese e novarese. In tutto, si stimano più di 400 penne nere, a cui si aggiungono simpatizzanti e parenti. La Valsesiana sarò tra le ultime a muoversi da piazza Corvetto: sicuramente dopo le 16.

Da ricordare che venerdì mattina sono arrivati a Genova gli alpini che hanno percorso il tragitto da Varallo a piedi. Un gruppo capitanato dal nuovo presidente della Valsesiana Valter Stragiotti.

Un evento che riempie il centro città

L’Adunata torna a Genova a 25 anni dall’ultima volta e porta con sé un forte valore simbolico per il capoluogo ligure. Il motto scelto per questa edizione è “Alpini faro per il futuro dell’Italia”, in continuità con il messaggio dell’edizione 2025 di Biella.

Secondo le stime diffuse nelle settimane precedenti, l’evento può generare oltre 400mila presenze complessive, con circa 90mila alpini attesi per la sfilata della domenica. Una partecipazione imponente, che conferma l’Adunata come uno degli appuntamenti popolari più seguiti a livello nazionale.

Percorso, viabilità e informazioni utili

La giornata della sfilata comporta inevitabili modifiche alla viabilità e alla mobilità. Il Comune di Genova ha predisposto pagine dedicate con mappe, indicazioni sui parcheggi, linee guida per i dehors, informazioni sui mezzi pubblici e aggiornamenti tramite i canali ufficiali.

Tra le principali indicazioni operative segnalate per la giornata ci sono:

area pedonale alpina attiva fino alle 23 di domenica 10 maggio;

divieto di circolazione in ampie zone del centro, salvo autorizzati;

divieti di sosta con rimozione in aree interessate dal percorso;

attenzione particolare alle zone di Carignano, Foce, Brignole e centro città.

La festa delle penne nere

Non solo sfilata: l’Adunata ha animato Genova con cerimonie, cori, fanfare, villaggi tematici e spazi dedicati alla protezione civile e all’Esercito italiano. La Cittadella degli alpini, allestita ai Giardini Brignole, ha richiamato migliaia di visitatori durante la tre giorni.

Il Villaggio dell’Adunata, distribuito tra piazza della Vittoria, Porto Antico e altri punti del centro, resterà aperto anche oggi fino alle 20. La chiusura sarà affidata ai momenti solenni del passaggio della stecca e dell’ammainabandiera, con Genova pronta a consegnare idealmente il testimone a Brescia.

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