Ad Alagna l’addio a Pierluigi Bertini, fondatore della storica impresa di costruzioni

La Valsesia dice addio a un uomo che ha lasciato un segno profondo e duraturo nell’imprenditoria della zona. Dmani, sabato 16 maggio, ad Alagna Valsesia si celebra il funerale di Pierluigi Bertini, e fondatore dell’omonima impresa di costruzioni edili attiva per decenni sul territorio.

L’uomo aveva 86 anni. Le esequie saranno celebrate alle 10 nella chiesa parrocchiale del paese, mentre la tumulazione avverrà successivamente nel cimitero di Campertogno. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in tutta la valle, dove il suo nome era legato al mondo dell’edilizia e della crescita urbanistica locale.

Una vita dedicata al lavoro e alla Valsesia

Pierluigi Bertini è stato per molti anni un punto di riferimento nel settore delle costruzioni. La sua azienda ha accompagnato l’evoluzione del territorio, partecipando alla realizzazione di edifici, abitazioni e opere che hanno contribuito a cambiare il volto di diversi centri della Valsesia.

Il suo percorso imprenditoriale era iniziato in anni difficili, quando il lavoro manuale e il sacrificio rappresentavano la base di ogni attività. Con il tempo l’impresa era riuscita a consolidarsi, diventando una realtà conosciuta e stimata anche oltre i confini valligiani.

Il ricordo di una famiglia molto conosciuta

A darne il triste annuncio sono i figli Roberto con Martine e Paolo con Anna e Valentina; lo piangono anche i nipoti Philippe con Erika e Nicolò con Sara, Camilla, Adele e Nina, insieme ad altri familiari. Attorno alla famiglia Bertini si è stretto in queste ore il cordoglio di amici, conoscenti ed ex collaboratori che hanno condiviso anni di lavoro e rapporti personali costruiti nel tempo.

Sabato l’ultimo saluto nella chiesa di Alagna

Il rosario viene recitato questa sera, venerdì 15 maggio, alle 19 nella chiesa parrocchiale di Alagna Valsesia. Domani mattina amici, parenti e conoscenti potranno partecipare alle esequie per accompagnare Pierluigi nel suo ultimo viaggio.

La salma proseguirà poi verso il cimitero di Campertogno, dove sarà tumulata nella tomba di famiglia. La scomparsa dell’imprenditore lascia un segno nel tessuto sociale ed economico valsesiano, soprattutto tra chi ha conosciuto da vicino la storia della sua azienda e il contributo dato alla comunità.

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