CronacaNovarese
Incidente sulla strada statale ad Arona: tre feriti portati in ospedale
Schianto tra tre auto all’altezza del distributore Vega. Uno dei feriti imprigionato nell’abitacolo.
Incidente stradale questa mattina, giovedì 14 maggio 2026, sulla statale 32 ad Arona, all’altezza del distributore Vega. Il sinistro ha coinvolto tre autovetture e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona, arrivati sul posto intorno alle 8.30.
La situazione è apparsa subito delicata. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, due persone erano rimaste all’interno dei mezzi coinvolti. I vigili del fuoco sono intervenuti utilizzando tecniche Tpss, cioè tecniche di primo soccorso sanitario, in attesa dell’arrivo del personale medico.
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Tre persone in ospedale
Dopo le prime operazioni di soccorso, con l’arrivo del personale sanitario del 118, si è proceduto all’estricazione di uno dei feriti, rimasto prigioniero nell’abitacolo del veicolo. Un intervento necessario per consentire il trasporto in sicurezza della persona coinvolta nello schianto.
Complessivamente sono tre i feriti accompagnati all’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero per accertamenti e cure. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, il personale del 118 e gli operatori di Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Lo riporta il Corriere di Novara.
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