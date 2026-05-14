Incidente sulla strada statale ad Arona: tre feriti portati in ospedale

Incidente stradale questa mattina, giovedì 14 maggio 2026, sulla statale 32 ad Arona, all’altezza del distributore Vega. Il sinistro ha coinvolto tre autovetture e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona, arrivati sul posto intorno alle 8.30.

La situazione è apparsa subito delicata. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, due persone erano rimaste all’interno dei mezzi coinvolti. I vigili del fuoco sono intervenuti utilizzando tecniche Tpss, cioè tecniche di primo soccorso sanitario, in attesa dell’arrivo del personale medico.

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Tre persone in ospedale

Dopo le prime operazioni di soccorso, con l’arrivo del personale sanitario del 118, si è proceduto all’estricazione di uno dei feriti, rimasto prigioniero nell’abitacolo del veicolo. Un intervento necessario per consentire il trasporto in sicurezza della persona coinvolta nello schianto.

Complessivamente sono tre i feriti accompagnati all’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero per accertamenti e cure. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, il personale del 118 e gli operatori di Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Lo riporta il Corriere di Novara.

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