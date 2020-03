Altre due persone morte con Coronavirus in Piemonte: ma avevano già altre patologie. Salgono a cinque i decessi dall’inizio dell’emergenza. Ma tutti con malattie pregresse.

Salgono a cinque le persone decedute in Piemonte che sono risultate positive al test per il Coronavirus. Nella giornata di ieri, venerdì 6 marzo, sono morti ad Alessandria un uomo di 77 anni, con una grave patologia polmonare cronica già curata in ossigenoterapia domiciliare, e un altro uomo di 78. Insomma, sono morti “con” il Coronavirus, non tanto “a causa” del Coronavirus.

Gli altri tre nei giorni scorsi

L’altro notte si era spenta a Novi Ligure una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva al test, ricoverata da qualche giorno nel Pronto soccorso, dove si era presentata con sintomi influenzali e tenuta in osservazione. Il suo quadro clinico è peggiorato improvvisamente, fino al decesso avvenuto nella fase di trasferimento in Rianimazione. I primi due deceduti, nei giorni scorsi, erano stati due uomini di 80 e 76 anni negli ospedali di Tortona e Novi Ligure.