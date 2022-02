Asl Biella recupera ticket non pagati, arrivano le cartelle di sette anni fa

Asl Biella recupera ticket non pagati. Recapitate a Valdilana centinaia di raccomandate di solleciti dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate chiede per conto dell’Asl Biella i ticket sanitari non pagati nel 2015 e nel 2016. Nei giorni scorsi a Valdilana sono arrivate almeno un centinaio di raccomandate di sollecito.

Il provvedimento ha destato molto stupore tra i destinatari, che si sono rivolti ai propri commercialisti nella speranza di recuperare il ticket pagato. Purtroppo c’è anche qualcuno che non ha trovato il giustificativo e che quindi dovrà pagare.

Boom di richieste

Difficile anche chiedere informazioni e capire qualcosa in più sulla prestazione sanitaria non pagata. E c’è parecchia perplessità riguardo a così tanti avvisi ricevuti.

«Di solito – commenta chi si è visto arrivare la richiesta di pagamento – anche solo per ritirare gli esami occorre prima pagare il ticket e presentarlo allo sportello per avere il proprio referto, stessa cosa capita anche per le visite in ospedale dove i medici ritirano la copia del ticket pagato».

A distanza di così tanti anni (in alcuni casi anche otto) alcuni neanche più sanno di quale prestazione si tratti.

L’Azienda sanitaria risponde

«È in vigore una convenzione tra Asl Biella e Agenzia delle Entrate per il recupero dei ticket e dei crediti; un’attività a cui sono tenute tutte le Aziende Sanitarie, in applicazione delle norme di legge – spiegano dall’Asl –. Analogamente negli anni scorsi erano state svolte le stesse verifiche, corrispondenti a circa un migliaio di solleciti per anno. A fine 2019 per il 2010 e a ottobre 2020 per gli anni 2011, 2012 e 2013» .

«I pagamenti non ancora effettuati possono essere saldati dal cittadino entro il 28 febbraio prossimo. Coloro che avessero necessità di chiarimenti o fossero in possesso della ricevuta corrispondente al numero di prestazione per la quale è stato inviato il sollecito possono scrivere a recupero.ticket@aslbi.piemonte.it indicando un recapito».

