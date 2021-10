Asl Biella: vademecum su tamponi e vaccinazioni Covid.

Chi può usufruirne

Chi deve effettuare il test, al prezzo di 15 euro, per ottenimento del Green Pass. Per i residenti sul territorio dell’ASLBI.

Come prenotare

Sarà possibile accedere all’hotspot esclusivamente tramite prenotazione, da effettuare online sul portale Salute Piemonte. Dalla home page cliccare su Prenotazione visite ed esami; quindi nel menu in alto cliccare sull’opzione Prestazioni in Libera Professione e inserire i dati personali richiesti (codice fiscale e tessera sanitaria); successivamente nella casella Cerca prestazione selezionare la voce Covid e seguire le indicazioni per il pagamento da effettuarsi attraverso canale pagoPA (sia in modalità digitale che fisica). A quel punto verrà proposto un appuntamento.

Chi si presenterà senza prenotazione non potrà accedere al tampone.

Quando è possibile effettuare il tampone

Sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Dove

Dipartimento di Prevenzione ASLBI, via Don Luigi Sturzo 20 a Biella

Cosa presentare

In sede di appuntamento occorrerà esibire la ricevuta del pagamento, insieme a un documento di identificazione che certifichi la residenza e alla tessera sanitaria.

TAMPONI GRATUITI COVID PER I LAVORATORI VACCINATI CON PRIMA DOSE

Chi può usufruirne

I lavoratori vaccinati con la prima dose anti Covid e in attesa del Green Pass potranno effettuare gratuitamente i tamponi utili all’ottenimento della Certificazione. Per i residenti sul territorio dell’ASLBI.

Come prenotare

Sarà possibile accedere all’hotspot esclusivamente tramite prenotazione, da effettuare online sui portali Salute Piemonte

Dalla home page cliccare su Prenotazione visite ed esami; quindi nel menu in alto cliccare sull’opzione Elimina Code e inserire i dati personali richiesti (codice fiscale e tessera sanitaria); successivamente nella casella Cerca prestazione selezionare la voce Tampone per accesso ai luoghi di lavoro e cliccare sul simbolo “freccia” Prenota subito. A quel punto verrà proposto un appuntamento.

Chi si presenterà senza prenotazione non potrà accedere al tampone.

Quando è possibile effettuare il tampone

Tutti i giorni. Lunedì 1° novembre non verranno proposti appuntamenti.

Dove

Centro vaccinale Biver Banca, via Carso 15 a Biella.

Cosa presentare

In sede di appuntamento occorrerà esibire il certificato vaccinale, autocertificando il motivo di lavoro.

VACCINAZIONI AD ACCESSO DIRETTO

Il centro vaccinale ASLBI nella sede Biver Banca, in via Carso 15 a Biella, resterà aperto anche nella giornata di lunedì 1° novembre, nel consueto orario 9-18. Oltre ai soggetti in possesso di un appuntamento, possono accedere all’hub in maniera diretta per la somministrazione tutti coloro, in età vaccinabile, che non hanno abbiano già ricevuto la prima dose o effettuato una prenotazione.