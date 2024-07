Assalto agli ambulatori distrettuali, l’Asl amplia gli orari. Il provvedimento riguarda le strutture di Borgosesia, Grignasco e Gattinara.

Data l’alta affluenza di pazienti, l’Asl Vercelli ha disposto l’aumento complessivo di nove ore settimanali dell’attività degli ambulatori distrettuali di Borgosesia (lunedì pomeriggio), Grignasco (venerdì pomeriggio) e Gattinara (mercoledì pomeriggio). I nuovi orari sono già entrati in vigore.

Restano invece invariati gli orari di apertura degli ambulatori di Quarona, Romagnano, Varallo e Prato Sesia. «Ricordiamo che gli ambulatori distrettuali sono pensati per il rilascio di certificati e prescrizioni, nonché per la prenotazione di eventuali visite a domicilio», spiegano dall’Azienda sanitaria.

Accesso solo su appuntamento alle visite ambulatoriali

Alcune avvertenze: per visite ambulatoriali accesso solo su appuntamento telefonando al numero 366.93.57.217 dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì. Inoltre solo per prescrizione di farmaci in terapia cronica inviare una mail ad ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it indicando nome farmaco e dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale e numero di telefono cellulare.

Si va incontro a chi è rimasto senza medico

L’ampliamento delle ore settimanali di attività degli ambulatori distrettuali è stato deciso anche per andare incontro a coloro che sono rimasti senza medico.

Da inizio giugno tra l’altro l’Asl Vercelli aveva attivato anche nuovi ambulatori distrettuali a Quarona, Grignasco e Romagnano. Di fatto, gli ambulatori sono punti di riferimento per coloro che non hanno il medico di base e quindi non sanno a che ambulatorio rivolgersi. Un trend che sta andando per la maggiore negli ultimi mesi: nell’ambulatorio distrettuale lavora un team di medici, e si fa in modo di ovviare alla carenza di professionisti di base “stabili” sul territorio.

Gli ambulatori sono una risposta importante dell’Asl Vercelli

«L’attività degli ambulatori – puntualizza l’Asl Vercelli – è stata rimodulata in base alle esigenze dei cittadini emerse dalla statistica effettuata sugli accessi e alle richieste pervenute dai sindaci del territorio. Ricordiamo che gli ambulatori distrettuali sono pensati per il rilascio di certificati e prescrizioni, nonché per la prenotazione di eventuali visite a domicilio».

«Va ricordato che l’apertura degli ambulatori distrettuali rivolti ai cittadini temporaneamente privi del medico di medicina generale è una risposta importante che l’Asl Vercelli ha dato al territorio, tenendo conto che il problema che affligge la sanità non è, come molti lamentano, la mancanza di investimenti, ma la mancanza di medici e infermieri, a livello nazionale».

