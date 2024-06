Aprono tre nuovi ambulatori distrettuali a Quarona, Grignasco e Romagnano. Domani l’inizio delle attività, servono ai pazienti rimasti senza medico di base.

Aprono tre nuovi ambulatori distrettuali a Quarona, Grignasco e Romagnano

Tre nuovi ambulatori distrettuali in Valsesia. L’apertura è prevista per domani, mercoledì 5 giugno, a Quarona, Grignasco e Romagnano. Inoltre cambiano gli orari di apertura a Varallo, Borgosesia, Prato Sesia e Gattinara con un aumento complessivo dell’attività di 10 ore a settimana.

Lo annuncia l’Asl Vercelli, dopo che qualche anticipazione aveva cominciato a trapelare nei giorni scorsi. Di fatto, gli ambulatori sono punti di riferimento per coloro che non hanno il medico di base e quindi non sanno a che ambulatorio rivolgersi. Un trend che sta andando per la maggiore negli ultimi mesi: nell’ambulatorio distrettuale lavora un team di medici, e si fa in modo di ovviare alla carenza di professionisti di base “stabili” sul territorio.

“Attività su misura del cittadino”

«L’attività degli ambulatori – puntualizza l’Asl Vercelli – è stata rimodulata in base alle esigenze dei cittadini emerse dalla statistica effettuata sugli accessi e alle richieste pervenute dai sindaci del territorio. Ricordiamo che gli ambulatori distrettuali sono pensati per il rilascio di certificati e prescrizioni, nonché per la prenotazione di eventuali visite a domicilio».

Di seguito la tabella con gli orari di apertura di tutti e 7 gli Ambulatori attivi sul territorio.

Necessaria la prenotazione

Da ricordare che per visite ambulatoriali l’accesso è solo su appuntamento telefonando al numero: 366 9357 217, attivo dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì. Solo per prescrizione di farmaci in terapia cronicainviare, si può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica mg@aslvc.piemonte.it indicando: nome farmaco e dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale e numero di telefono cellulare.

