Atap cerca autisti di autobus per le linee Biella e Vercelli. L’azienda di trasporti pubblici è alla ricerca di figure che desiderino prendere la patente e quindi lavorare nel settore.

Atap cerca autisti di autobus per le linee Biella e Vercelli

Prima dell’inserimento è previsto un percorso di formazione per conseguire patente e abilitazioni professionali, i cui costi per la frequenza sono a carico dell’azienda. Seguirà assunzione a tempo indeterminato.

Agenzia Piemonte Lavoro collabora con Atap spa, società pubblica che gestisce il trasporto pubblico locale nelle province di Biella e Vercelli, nella realizzazione della prima edizione dell’iniziativa “Noi guidiamo Atap”, finalizzata alla selezione di una ventina di persone da avviare alla professione di conducente di autobus.

L’iniziativa è rivolta a chi desidera intraprendere una carriera nel trasporto pubblico locale dopo aver completato un percorso per ottenere la patente D e la Carta di qualificazione del conducente (CQC) necessarie per il trasporto pubblico.

I costi per la frequenza dei corsi di formazione saranno sostenuti da Atap e, al termine del percorso e del superamento delle prove previste, le persone candidate potranno essere assunte con contratto a tempo indeterminato come conducenti di autobus.

Il percorso formativo

Le persone selezionate accederanno a un percorso formativo, i cui costi per la frequenza sono a carico dell’azienda; sarà organizzato presso autoscuole convenzionate nelle province di Biella e Vercelli.

Sono previsti due differenti percorsi:

per chi è in possesso della sola patente B, corso per il conseguimento della patente D e della CQC persone;

per chi possiede già la patente D o DE, corso per ottenere la sola CQC persone.

Atap si farà carico dei costi di formazione e dell’organizzazione dei corsi.

Le selezioni

Le persone candidate ammesse saranno chiamate a sostenere una prima prova costituita da un test psico-attitudinale a risposta multipla, finalizzato a valutare la preparazione generale, le capacità cognitive e la comprensione della lingua italiana.

Chi supererà questa fase potrà accedere a prove di assessment center, realizzate con il supporto tecnico-specialistico di Agenzia Piemonte Lavoro, volte a valutare competenze quali responsabilità, affidabilità, orientamento al cliente, gestione dello stress, flessibilità, integrità professionale e capacità di apprendimento.

Requisiti richiesti

Può partecipare alla selezione chi è in possesso di:

diploma di scuola secondaria superiore;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

patente B oppure patente D/DE in corso di validità;

idoneità fisica allo svolgimento della mansione;

età compresa tra 21 e 55 anni, secondo i requisiti previsti dal bando.

Costituiranno elementi utili ai fini della graduatoria il possesso di patenti professionali, lo stato di disoccupazione o inoccupazione e l’eventuale appartenenza alle categorie protette.

Inserimento contrattuale e benefit

Chi completerà con successo il percorso di formazione e conseguirà le abilitazioni richieste potrà essere assunto da Atap con contratto a tempo indeterminato full time nel profilo di operatore di esercizio, con la mansione di conducente di autobus.

La retribuzione annua lorda iniziale è stimata in un range compreso tra 26.580 e 29.000 euro (stima su 264 giorni lavorati/anno) a seconda delle caratteristiche dei turni di lavoro assegnati e della conseguente variabilità delle voci indennitarie previste dal contratto collettivo nazionale di autoferrotranvieri e dagli accordi integrativi. Si aggiunge un sistema di welfare aziendale del valore di circa 1.400 euro netti annui, utilizzabile per buoni pasto, carburante e altri servizi di sostegno alla persona e alla famiglia (istruzione, salute e benessere, supporto al reddito…).

Il contratto prevede un periodo di prova di sei mesi.

Sede di lavoro

Le sedi di assegnazione iniziale potranno essere i depositi aziendali di Biella, Vercelli, Alice Castello (nel Vercellese) e Pray (nel Biellese), in base alle esigenze organizzative della società.

Come candidarsi

Chi ha interesse a candidarsi può presentare domanda utilizzando il modello disponibile sul sito di Atap e inviandola entro le 16 di venerdì 16 ottobre.

Informazioni

L’avviso completo e la modulistica sono pubblicati sul sito di Atap e sono consultabili nella sede aziendale di Biella. L’ufficio del personale di Atap è disponsibile per ulteriori richieste di informazioni: segreteria@atapspa.it.

Se si vuole approfondire, è possobile consultare i documenti disponibili sul sito di Atap.

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