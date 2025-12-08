Un’auto per le radiografie a domicilio in Valsesia: nuova sfida di Igea. Si parte in queste settimane con la vendita delle stelle di Natale.

Un’auto per le radiografie a domicilio in Valsesia: nuova sfida di Igea

Raggiunto l’obiettivo dell’acquisto del dispositivo radiologico mobile, il lavoro di “Igea, prevenzione, salute, vita” non si ferma e prosegue per la seconda tappa del progetto: acquistare l’autovettura che verrà utilizzata appunto dal tecnico della radiologia per raggiungere i pazienti nei piccoli centri di Valsesia e Valsessera:

«Il progetto era articolato in due fasi – spiega Maria Marcon, presidente di Igea –. In primo luogo c’era l’acquisto dell’apparecchio radiologico portatile, che richiedeva un impegno economico di 65mila euro. In seconda battuta avevamo previsto di acquistare un mezzo per consentire al radiologo di spostarsi sul territorio. Abbiamo potuto acquistare l’apparecchio nei tempi previsti, adesso dobbiamo dedicarci alla raccolta dei fondi necessari per comprare la macchina».

Il servizio direttamente in casa

L’automobile è un tassello fondamentale per l’operatività del servizio: l’apparecchio radiologico portatile, infatti, verrà trasportato da un tecnico individuato dall’ospedale, raggiungendo le abitazioni di pazienti immobilizzati e particolarmente fragili, che vivono in aree periferiche del territorio valsesiano e valsesserino, offrendo una importante risposta diagnostica e terapeutica senza necessità di trasportare i pazienti in ospedale.

Le attività sul territorio

Dal 6 al 22 dicembre, ritorna la vendita delle Stelle di Natale, con l’iniziativa “Dov’è la tua Stella?” Si potranno acquistare le piantine al costo di 8 euro, e l’intero ricavato verrà investito per questa raccolta fondi. Oltre a ciò diversi sodalizi del territorio organizzano eventi benefici.

Per tutti coloro che vorranno contribuire acquistando la stella di Natale, ecco i dettagli dell’iniziativa:

dal 6 al 22 dicembre, è possibile acquistare le piantine nella sede di Igea, in via Calderini a Borgosesia;

nello stesso periodo, è possibile prenotare la stella anche telefonando ai numeri 333.802.2282 o 339.535.4380, e sarà recapitata a casa da un volontario;

nei giorni 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 e 19 dicembre le stelle potranno essere acquistate all’ospedale di Borgosesia;

infine, è possibile prenotare le piantine anche dal gruppo alpini di Roasio-Villa del Bosco e Bersaglieri, al numero 339.324.4409;

alla Pro loco di Roasio al 333.345.7800;

alla Pro loco di Lozzolo al 340.4603.148;

alla Società operaia di Sostegno al 333.952.1771.

