Bassa Valsesia sotto choc per Taraboletti: “Non possiamo crederci”. Tantissime le testimonianze d’affetto verso il primo cittadino colto ieri, venerdì 18 settembre, da un malore.

Bassa Valsesia sotto choc

A soli 47 anni si è spento il primo cittadino Gianmario Taraboletti. Era nel suo ufficio di pratiche assicurative quando è stato colto da un improvviso malore.

Taraboletti era sindaco dal giugno del 2024 e già due legislature prima aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino. Un passione quella per l’amministrazione e un legame verso il suo paese che era di famiglia. Anche il papà era stato in passato sindaco.

Innumerevoli le testimonianze d’affetto verso l’uomo. Nessuno riesce a capacitarsi della drammatica vicenda.

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