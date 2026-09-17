Trova 2 miliardi di lire nella cassetta di sicurezza dello zio defunto ma la banca non glieli converte. Un uomo di 51 anni residente a Cuneo deve fare i conti con una questione particolarmente spinosa.

Trova 2 miliardi di lire nella cassetta di sicurezza dello zio defunto ma la banca non glieli converte

Mentre si stava occupando della pratica relativa l’eredità di uno zio deceduto, ha scoperto qualcosa di particolarmente prezioso. Il parente aveva una cassetta di sicurezza, in una banca piemontese, all’interno della quale era custodita un ingente quantitativo di denaro in una valuta decisamente non attuale.

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L’idea di essere l’erede di una somma che si aggira sui 2 miliardi di lire in un primo momento ha sicuramente entusiasmato il 51enne, se non chè, l’istituto di credito ha demandato la questione alla Banca d’Italia che però non avrebbe accettato l’idea della conversione da lire in euro precisando che tali operazioni non sono più ammesse dal 2002.

Il 51enne quindi si è rivolto all’associazione Italia che a livello giuridico è ben ferrata anche su questo tema. Si vedrà prossimamente se l’erede sarà fortunato a tutti gli effetti oppure no.

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