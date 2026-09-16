Luva Advisor, i Malmustus fanno cinquina: ancora loro i re delle tabine. TUTTE LE FOTO

I Malmustus conquistano per la quinta volta il primo posto tra le tabine del concorso Luva Advisor, proposto anche quest’anno durante la festa di Gattinara. Gli avventori hanno potuto votare con il proprio smartphone i diversi punti ristoro, assegnando un giudizio su posizione, cibo, servizio e cordialità. Tra i chioschi, invece, il successo è andato alle Girlz.

«Siamo davvero felici di questo risultato – spiega Luca Caligaris, punto di riferimento del gruppo – e pensare che è la quinta volta che festeggiamo questo traguardo è davvero un successo». Un risultato ancora più significativo considerando che la taverna si trova in una posizione un po’ defilata rispetto ai corsi principali della festa.

In 1500 sono passati dalla taverna

«Abbiamo avuto 1500 persone che da venerdì a domenica sono passate a trovarci, forse un numero che non è così elevato rispetto ad altri punti ristoro, però sono stati parecchi coloro che ci hanno votato», racconta Caligaris. A colpire il gruppo è stato anche il ritorno di molti clienti già incontrati nelle precedenti edizioni.

«Tante persone non solo di Gattinara, ma anche da Varese, Biella e Vercelli, che si erano trovate bene lo scorso anno, sono tornate. Inoltre c’è chi è venuto a mangiare da noi la prima sera e poi lo abbiamo servito nuovamente il giorno successivo. Questi sono segni di fiducia ma anche di apprezzamento verso le nostre attività».

Musica, attese e piatti diversi

Tra gli ingredienti del successo anche l’atmosfera. «Noi ci troviamo in un punto che non è semplice da raggiungere da parte delle band e così quest’anno abbiamo pensato di provare ad avvalerci dell’aiuto di un deejay». Una scelta che ha trasformato anche le attese in un momento di festa.

«In particolare negli orari di punta, le persone hanno dovuto attendere anche un’ora per poter sedersi a tavola, ma alla fine si sono divertite cantando e ballando. E anche noi, in certi momenti, ci siamo uniti con qualche stacchetto». A fare la differenza, secondo Caligaris, anche il menù: «Forse la cosa che ci ha premiato è stata la presenza di piatti che magari in altri punti ristoro non si trovavano. Senza contare che siamo un gruppo particolarmente unito».

Il podio e i progetti per il futuro

Tra le tabine, dietro ai Malmustus, si sono classificati Master Pizza e Ampara La Gesa. Per quanto riguarda i chioschi, invece, alle spalle delle Girlz sono arrivati Tabina Fulatun e Chiosco 810.

E mentre le emozioni della festa sono ancora vive, il gruppo guarda già avanti. «Come tutti gli altri sodalizi siamo diventati un’associazione e quindi stiamo anche valutando l’idea di proporre qualcos’altro più avanti, vedremo cosa riusciremo a fare. L’entusiasmo e la voglia di fare ci sono».

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