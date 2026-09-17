Esplode una bombola di gas, strage sfiorata. Paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 settembre nel Biellese.

Esplode una bombola di gas: paura nel Biellese

A Pavignano intorno alle 14.30 è esplosa una bombola di gas presente sul balcone di un appartamento.

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La vicenda avrebbe potuto tradursi in una tragedia dal momento che nell’alloggio era presente una famiglia. Fortunatamente però a parte qualche danno all’esterno della palazzina, le persone sono rimaste illese.

La deflagrazione infatti non ha comunque procurato ferite a nessuno. Tanta è stata però l’apprensione nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e l’ambulanza. All’arrivo dei soccorsi l’incendio era pressoché spento.

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