Bimba lasciata a Kiev, i legali della coppia novarese: “Non volevano abbandonarla”

Bimba lasciata Kiev

Parlano, attraverso una nota riportata da Ansa, i legali della coppia novarese che avrebbe abbandonato la propria figlia nata con maternità surrogata a Kiev. Ricordiamo che dopo 15 mesi la piccola è arrivata in Italia ed è stata data in affido temporaneo in attesa di adozione.

“Non voleva abbandonare la bambina e, anzi, aveva avviato le pratiche per riportarla in Italia”. Lo precisano in una nota gli avvocati Riccardo Salomone e Enzo Carofano, che assistono i due coniugi “additati come responsabili dell’aberrante comportamento”. I legali invitano “ad evitare ogni interferenza nella vita privata e nella riservatezza della coppia e stigmatizzano la grave circostanza della fuga di notizie riservate, sulla quale verranno fatti gli opportuni accertamenti in sede giudiziaria”.

Il caso

La bimba era nata a Kiev con maternità surrogata, scelta percorsa da una coppia novarese. Poco dopo la nascita i due erano tornati in Italia lasciando la bimba con una tata. I novaresi, stando alla ricostruzione fornita dalla tata agli inquirenti, erano poi spariti. La piccola, ora di un anno e 6 mesi, è stata portata in Italia in questi giorni.