Camper della salute in Valsesia e Valsessera: ecco le date

Dopo l’esordio a Coggiola, prosegue per tutto il mese di dicembre il tour dell’Ambulatorio medico mobile, dedicato ai cittadini della Valsesia e della Valsessera che vivono in centri che si trovano in sofferenza per la carenza dei medici di medicina generale.

L’Azienda sanitaria di Vercelli mette a disposizione l’unità mobile con due infermieri e due medici specialisti. Agli appuntamenti si alternerano cardiologi, oculisti, ginecologi e pediatri, per offrire visite di screening e rilasciare certificazioni relative a prestazioni quali visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, visite oculistiche, fundus oculi, visite ginecologiche, ecografie e pap test, oltre a visite pediatriche disponibili anche nel fine settimana.

Un modo per sopperire alla carenza di medici

«Coscienti delle carenze dei medici di medicina generale, che riguardano l’intero Paese e non solo il territorio dell’Asl Vercelli – afferma il direttore generale, Marco Ricci -, la nostra risposta per garantire il diritto alla salute è quella di portare i medici nei Comuni che in questo momento sono più in difficoltà».

Il calendario degli apountamenti

Qui di seguito, ecco il calendario completo degli appuntamenti previsti a dicembre, con il dettaglio degli ambulatori:

venerdì 5 a Scopello per ambulatori di cardiologia e oculistica

sabato 6 a Cellio con Breia per ambulatori di ginecologia e pediatria

mercoledì 10 a Cravagliana per ambulatori di cardiologia e oculistica

sabato 13 a Scopello per ambulatori di ginecologia e pediatria

mercoledì 17 a Cellio con Breia per ambulatori di cardiologia e oculistica

sabato 20 a Boccioleto per ambulatori di ginecologia e pediatria

martedì 23 a Mollia per ambulatori di cardiologia e oculistica

sabato 27 a Guardabosone per ambulatori di ginecologia e pediatria

lunedì 29 a Coggiola per ambulatori di ginecologia e pediatria

Il servizio è coordinato dall’infermiere di famiglia e comunità, con particolare attenzione alla prevenzione e alla medicina di iniziativa, fondamentali soprattutto in territori con popolazione anziana e con alta incidenza di patologie croniche.

