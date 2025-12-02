Attualità
Camper della salute in Valsesia e Valsessera: ecco le date
Nelle prossime settimane visite a Scopello, Cellio con Breia, Cravagliana, Boccioleto, Mollia e Guardabosone.
Dopo l’esordio a Coggiola, prosegue per tutto il mese di dicembre il tour dell’Ambulatorio medico mobile, dedicato ai cittadini della Valsesia e della Valsessera che vivono in centri che si trovano in sofferenza per la carenza dei medici di medicina generale.
L’Azienda sanitaria di Vercelli mette a disposizione l’unità mobile con due infermieri e due medici specialisti. Agli appuntamenti si alternerano cardiologi, oculisti, ginecologi e pediatri, per offrire visite di screening e rilasciare certificazioni relative a prestazioni quali visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, visite oculistiche, fundus oculi, visite ginecologiche, ecografie e pap test, oltre a visite pediatriche disponibili anche nel fine settimana.
Un modo per sopperire alla carenza di medici
«Coscienti delle carenze dei medici di medicina generale, che riguardano l’intero Paese e non solo il territorio dell’Asl Vercelli – afferma il direttore generale, Marco Ricci -, la nostra risposta per garantire il diritto alla salute è quella di portare i medici nei Comuni che in questo momento sono più in difficoltà».
Il calendario degli apountamenti
Qui di seguito, ecco il calendario completo degli appuntamenti previsti a dicembre, con il dettaglio degli ambulatori:
- venerdì 5 a Scopello per ambulatori di cardiologia e oculistica
- sabato 6 a Cellio con Breia per ambulatori di ginecologia e pediatria
- mercoledì 10 a Cravagliana per ambulatori di cardiologia e oculistica
- sabato 13 a Scopello per ambulatori di ginecologia e pediatria
- mercoledì 17 a Cellio con Breia per ambulatori di cardiologia e oculistica
- sabato 20 a Boccioleto per ambulatori di ginecologia e pediatria
- martedì 23 a Mollia per ambulatori di cardiologia e oculistica
- sabato 27 a Guardabosone per ambulatori di ginecologia e pediatria
- lunedì 29 a Coggiola per ambulatori di ginecologia e pediatria
Il servizio è coordinato dall’infermiere di famiglia e comunità, con particolare attenzione alla prevenzione e alla medicina di iniziativa, fondamentali soprattutto in territori con popolazione anziana e con alta incidenza di patologie croniche.
