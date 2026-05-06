Cane legato al termosifone e lasciato senza cure: salvato dalla polizia. L’allarme è stato lanciato dai vicini che hanno sentito i latrati disperati dell’animale.

Cane legato al termosifone e lasciato senza cure: salvato dalla polizia

Un intervento provvidenziale ha permesso di salvare un cane ridotto in condizioni critiche all’interno di un’abitazione di Alessandria. A far scattare l’allarme, l’altro pomeriggio, sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per i latrati incessanti provenienti da un appartamento.

Quando gli agenti della questura sono entrati nell’alloggio, si sono trovati di fronte a una situazione di forte degrado. L’animale era immobilizzato, legato a un termosifone, senza alcuna disponibilità di acqua o cibo. Attorno a lui, un ambiente insalubre, con rifiuti accumulati ed escrementi.

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L’animale affidato ai veterinari

Il cane è stato immediatamente liberato e affidato alle cure dei servizi veterinari, che ne hanno monitorate le condizioni di salute. Restano ora da chiarire le responsabilità legate all’accaduto: sono infatti in corso verifiche per accertare eventuali reati a carico del proprietario.

Foto d’archivio

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