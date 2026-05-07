Borgosesia piange Mauro Barberis Vignola: aveva solo 65 anni. Il funerale è stato celebrato martedì nella chiesa parrocchiale.

Borgosesia piange Mauro Barberis Vignola: aveva solo 65 anni

Lutto nei giorni scorsi a Borgosesia per la scomparsa di Mauro Barberis Vignola, venuto a mancare all’età di 65 anni nella sua abitazione di frazione Rozzo, lo scorso 2 maggio. A darne il triste annuncio sono la moglie Roberta, i figli Martina e Mattia con Giulia, il fratello Renzo con Elisa, Elena e Luca, la suocera Paola e i parenti tutti.

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Celebrato il funerale in parrocchiale

La comunità si è raccolta per l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo: i funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di martedì 5 maggio. Ma già nella serata di lunedì amici e conoscenti hanno potuto fare le loro condoglianze e stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario, ospitato sempre nella chiesa parrocchiale.

Al termine della funzione, il corteo ha proseguito verso il tempio crematorio di Trecate. Una perdita che colpisce profondamente familiari e conoscenti, che in questi giorni si sono stretti attorno ai suoi cari per condividere il dolore e il ricordo.

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