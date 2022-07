Centri estivi di Pray e Coggiola si incontrano per la festa con le famiglie. Le foto

A Pray e Coggiola centri estivi in piena attività. A fare da filo conduttore è il “Festival dei talenti”, con personaggi della zona che parlano di sartoria, arte, natura e molto altro.

Venerdì tutti insieme per una festa con le famiglie

Una serata di festa insieme per i centri estivi di Coggiola e di Pray: l’appuntamento per tutti è per venerdì nel tardo pomeriggio per la “festa famiglia” che si terrà nell’area verde di Pray a partire dalle 18.30 con tanti giochi e divertimento per grandi e piccini.

Quest’anno i centri estivi di Coggiola e Pray si sono “separati”, ma sono rimasti comunque legati dal fatto che per entrambi i paesi la gestione è stata affidata all’associazione “Meraviglia”. In entrambi i casi, il filo conduttore che per le attività dei ragazzini della scuola primaria e media è stato “Talent’s World – il festival dei talenti”: ogni settimana sono stati ospitati “talenti” della nostra zona.

Come Angela Maltese durante la settimana dedicata alla moda che ha svolto un laboratorio di cucito per i bambini, Giuseppe Paschetto che ha intrattenuto i bambini nella settimana della scienza, mentre nella settimana dell’arte è intervenuto Alessandro Bozzetto che ha mostrato ai bambini le sue sculture sulla pietra. Altre persone di talento arriveranno prossimamente. Inoltre i bambini hanno avuto modo di incontrare e conoscere le diverse associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio, oltre alle associazioni sportive che sono intervenute con lezioni di pallavolo, calcio, karate, cheerleading, danza, atletica e basket. E grazie da parte di tutti i bambini del centro estivo per le magliette realizzate per Coggiola da Avis e Pro loco Coggiola, per Pray da Avis e Auser.

