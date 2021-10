Cervinia ha già aperto la stagione dello sci. La località valdostana prima del Piemonte ad attivare gli impianti.

In Piemonte la stagione dello sci è già aperta. A fare da apripista (letteralmente) è stata Cervinia, che ha dato il via agli sportivi venerdì 15 ottobre. La prima, anche, ad applicare il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita.

“La stagione è iniziata bene, nonostante l’organizzazione importante da mettere in atto per adeguarci alle normative e ai controlli. Ma è andato tutto molto bene – spiega il Presidente della Cervino SpA Herbert Tovagliari -. Sono assolutamente soddisfatto anche per i numeri, che erano quelli che ci aspettavamo. Abbiamo avuto circa un migliaio di persone. Un buon risultato, tenendo conto che abbiamo aperto solo la parte del ghiacciaio”.

Sciatori con il lasciapassare

Tutto tranquillo anche sul fronte Green pass: “Non abbiamo avuto nessun problema di ordine pubblico – prosegue Tovagliari -. Credo che ormai ci sia la consapevolezza che le regole vadano rispettate per poter fare la propria attività. L’unico dubbio è per il fatto che ci siamo adeguati per impostare i controlli manuali con l’operatore ed il telefonino. Ora che il tempo è clemente e le temperature ancora decenti è più facile, ma da qui a qualche settimana sarà diverso”.

La Valsesia e Bielmonte attendono dicembre

In Valsesia e a Bielmonte la stagione prende solitamente il via all’inizio di dicembre. Ovviamente si potrà anche anticipare, qualora arrivasse una bella nevicata prima del previsto.

Foto di copertina Cervino Spa