Vandali e disturbatori a Varallo: il Caffè Stazione decide di non aprire. L’altra notte ennesimo episodio, in azione nella zona carabinieri e polizia.

Ennesimo intervento di carabinieri e polizia per una situazione che nel piazzale della stazione di Varallo sta creando disagio da diverso tempo. E che sta avendo conseguenze negative anche su alcune attività commerciali, tanto che il bar ha dovuto chiudere temporaneamente dopo ripetuti episodi di disturbo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ancora ieri mattina, mercoledì 24 luglio, le forze dell’ordine sono arrivate nella zona della stazione ferroviaria per una verifica della situazione. Nelle ore precedenti una persona della zona avrebbe dato in escandescenze, e ci sono anche stati dei danni. Non sarebbe tuttavia che l’ultimo caso di una condizione che si trascina da almeno sei mesi, a causa della presenza molto frequente di un gruppo di individui che staziona nella zona per lunghe ore della giornata.

Chi conosce la situazione parla di atteggiamenti molesti, minacce, danneggiamenti, ai quali sembra complicato porre un freno nonostante i frequenti controlli delle forze dell’ordine. Nulla di particolamente grave: ma un problema comunque costante.

La decisione

L’ultimo episodio ha portato i titolari del Caffè Stazione a fermare per il momento l’attività: martedì lo storico bar varallese (è attivo da 56 anni con la stessa gestione familiare) ha chiuso nel pomeriggio, e ancora ieri la serranda è rimasta abbassata.

Una decisione scaturita dal notevole disagio che si era creato nel personale e nella clientela a fronte delle ripetute intemperanze. Il Caffè Stazione potrebbe riaprire nel momento in cui la situazione nella zona tornasse tranquilla e sotto controllo.

Nel difficile momento, i titolari rivolgono un ringraziamento a carabinieri e forze di polizia che ci hanno aiutato nel garantire la continuità di servizio sino a quando è stato possibile.

