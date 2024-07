Non aziona il freno a mano, l’auto finisce nel Lago Maggiore. Disavventura per una coppia di turisti francesi, il veicolo recuperato con l’autogrù.

Non aziona il freno a mano, l’auto finisce nel Lago Maggiore

Avevano parcheggiato l’auto a pochi metri dallo scivolo di alaggio, ma evidentemente il veicolo non era bloccato con il freno a mano. Tant’è che poco dopo la discesa degli occupanti, senza nessuno a bordo, ha cominciato a muoversi perché il posto auto era in leggera discesa. L’auto ha quindi raggiunto lo scivolo, lo ha percorso ed è finita dentro il lago.

La disavventura è accaduta nella giornata di ieri, giovedì 25 luglio, in piazza Guglielmo Marconi a Stresa. Vittima una coppia di turisti francesi.

L’intervento dell’autogrù dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verbania. I quali non hanno avuto vita facile: hanno effettuato un primo tentativo, aggangiando l’auto con funi e provando a trascinarla a forza di braccia, ma non c’è stato verso di tirarla all’asciutto.

Solo più tardi è arrivato il supporto dell’autogrù: gli operatori sono riusciti ad agganciare l’auto che si trovava poco lontano da riva, a trainarla e a metterla in sicurezza per poter essere rimossa dal soccorso stradale. In tutto, l’intervento è durato tre ore.

