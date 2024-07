Addio Barby: Vercelli perde una commerciante amata da tutti. Aveva 51 anni

Addio Barby: Vercelli perde una commerciante amata da tutti. Ha dovuto arrendersi alla malattia che l’aveva colpita meno di un anno fa.

Addio Barby: Vercelli perde una commerciante amata da tutti

La città di Vercelli in lutto per Barbara Buttaci, 51 anni, tra le commercianti più conosciute. Ha combattuto da vera guerriera il tumore che l’aveva assalita nel settembre dell’anno scorso, ma l’altra notte ha dovuto arrendersi. Aveva solo 51 anni e in città era amatissima per la sua simpatia spontanea e i suoi bellissimi occhi.

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, negli anni duemila “Barby” aveva aperto con il marito Diego Conti la tabaccheria “La Galleria” conquistando la clientela con il suo sorriso e la sua verve. Di origini siciliane e in parte napoletane, la donna era nata proprio il giorno di santa Barbara. Ha lavorato come barista e poi come edicolante e quindi in tabaccheria con il suo Diego.

Raccontava la sua battaglia sui social

In questi dieci mesi, la donna ha spesso raccontato sul proprio profilo social la battaglia che stava combattendo contro la malattia. Ringrazianda sempre per l’affetto di cui era circondata.

Oltre al marito Diego, Barbara Buttaci ha lasciato i figli Claudio e Greta. Il suo funerale sarà celebrato nella mattinata di domani, venerdì 26 luglio, in duomo alle 10.30.

