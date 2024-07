Padre di quattro figli si lancia dal ponte: aveva appena 36 anni. Sconcerto tra gli amici, molti messaggi di ricordo e vicinanza alla moglie.

Sconcerto a Biella per un uomo di 36 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 25 luglio, si è tolto la vita lanciandosi dal ponte di Chiavazza, quello che si percorre entrando in città dalla superstrada da Cossato. Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, una autentica tragedia ha scosso pochi minuti da la calma di una mattina di fine luglio in città.

Erik Oggianu, questo il nome del protagonista di questo dramma, ha scavalcato le protezioni e si è buttato nel vuoto. Non ha avuto scampo. Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco, in collaborazione con le forze dell’ordine.

Carabinieri e polizia locale intanto si occupavano della gestione della viabilità. Il ponte di Chiavazza, lungo via Milano, è infatti stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di recupero.

Tanti messaggi sui social

Come detto, Erik aveva solo 36 anni. Lascia la moglie Monica e quattro figli: Lucia, Alessia, Antonio e Chanel, oltre a due fratelli con le rispettiva famiglie. Lascia anche tanti amici, che in queste ore hanno lascoiato sui social parecchi messaggi di ricordo nei suoi confronti e di vicinanza ai familiari.

Il funerale sarà celebrato nella mattinata di sabato a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale di Chiavazza.

