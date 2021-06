Costretti a dormire in auto nel parcheggio della stazione per un’intera settimana.

Per un’intera settimana sono stati costretti a vivere e dormire dentro una macchina parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria. Diventati improvvisamente due “senzatetto” una coppia di biellesi, di età compresa tra i 50 e 60 anni, ha cercato di sopravvivere alla belle e meglio fino a quando non si è mossa la catena di solidarietà conclusa proprio ieri con l’offerta di un alloggio messo a loto disposizione gratuitamente.

I due protagonisti della storia sono Cristina R. e Fabrizio M. a cui si aggiunge anche Luna, una meticcia di 12 anni, terzo componente inseparabile del nucleo familiare. Ambedue disoccupati, fino allo scorsa settimana abitavano in un alloggio in un comune del Biellese che però hanno dovuto improvvisamente abbandonare quando il padrone di casa ne ha richiesto la disponibilità.

«Improvvisamente – raccontano – dalla sera alla mattina ci siamo ritrovati in strada. Non potendo andare da nessuna parte l’unica possibilità rimastaci era di dormire in macchina, e così abbiamo fatto per tutta la settimana. Per quanto riguarda il mangiare abbiamo usufruito della mensa della Caritas di via Novara che ci ha immediatamente accolto e che ringraziamo per quanto ha fatto per noi».

