Covid rallenta in Piemonte: in calo il rapporto positivi-tamponi

Nella giornata di ieri, giovedì 24 dicembre, in Piemonte il rapporto tra persone che hanno eseguito il test del tampone e i positivi è sceso ancora: sono 1097 i nuovi casi su 22.266 tamponi, pari al 4,9 per cento. Di questi, gli asintomatici sono 508. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 213, meno 2 rispetto al giorno precedente. Un trend incoraggiante che si spera possa proseguire anche dopo le festività.

