Da domenica Piemonte zona gialla: riaprono bar e ristoranti. Il calo dei decessi. Era l’ultimo segnale che gli epidemiologi attendevano per dire che la seconda ondata della pandemia è passata anche in Piemonte. E ora è arrivato: se due settimane fa, i morti con Covid nella Regione erano in media 84 al giorno, sette giorni fa sono calati a 67 e i primi due giorni di questa settimana segnano ancora un miglioramento: 61 decessi al giorno. Anche se ieri c’è stato un nuovo lieve aumento: 67 morti contro i 59 di domenica. Lo riporta Prima Novara.

L’andamento

Domani, salvo sorprese, sarà il quindicesimo giorno in cui il Piemonte ha parametri da zona gialla. E domenica dovrebbe esserci il riconoscimento effettivo con una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. L’effetto più importante è la riapertura di bar e ristoranti dalle 5 alle 18: si potrà dunque pranzare fuori, mentre per cena si dovrà continuare a ordinare il cibo da asporto fino alle 22 o con il delivery a casa senza limitazioni di tempo. I centri commerciali restano però chiusi nel fine settimana come rimane valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 a meno di validi motivi per spostarsi.

Foto d’archivio