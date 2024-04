Dieci metri di neve a Rima: diventa virale il “pesce” della pagina Valsesia. Tra i tanti scherzi postati ieri sui social, uno ha avuto centinaia di condivisioni.

Circa 400 condivisioni, più di 1600 like e tantissimi commenti. Tra i tanti “pesci” postati ieri sui social della zona in occasione dell’1 aprile, quello della pagina Facebook “Valsesia” ha avuto particolare riscontro e apprezzamento.

Si parlava di un «impressionante muro di neve che si è accumulato durante tutto il weeekend pasquale» a Rima. Con foto adeguatamente taroccata che mostra un pullman di turisti in transito attraverso un passaggio aperto in una nevicata di una decina di metri.

«La strada – si legge sul post – è stata riaperta solo ora grazie al duro lavoro dell’impresa “PesciStrade”per raggiungere la località.

Attivato servizio navetta da località Rimasco per raggiungere la frazione, mentre la strada si sta già popolando di curiosi per i selfie».

Il tutto ripetuto anche in inglese, come fosse un messaggio diretto anche ai turisti stranieri. Nulla di vero, ovviamente, anche se va detto che la strada per Rima è stata effettivamente chiusa per il rischio di valanghe (così come quella tra Ferrate e Carcoforo). Ma il “muro” di neve alto dieci metri lo si può vedere solo con Photoshop.

