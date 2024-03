Frana a Civiasco, strade chiuse per Rima e Carcoforo. Il maltempo ha creato problemi alla viabilità in Valsesia.

Frana a Civiasco, strade chiuse per Rima e Carcoforo

Problemi alla viabilità in alcune aree della Valsesia. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 31 marzo, una squadra dei vigili del fuoco di Varallo è intervenuta per un dissesto statico sulla strada provinciale 78 in località Civiasco. In pratica, alcuni massi di un versante che già in passato aveva dato problemi, si sono staccati e scesi verso la carreggiata.

Per fortuna in quella zona era già stato realizzato un intervento per sistemare una rete di contenimento, per cui i macigni hanno solo in parte invaso la strada.

I vigili del fuoco in azione

All’arrivo in posto, la squadra dei vigili del fuoco si è adoperara al presidio e alla sicurezza della zona interessata. Non ci sono feriti da segnalare. Sul posto anche il responsabile reperibile della Provincia.

Di nuovo chiuse le strade per Rima e Carcoforo

A causa del rischio di valanghe, la stessa amministrazione ha provveduto già nella mattinata di oggi a chiudere al transito la strada provinciale 10 per Rima da Rima San Giuseppe. Sempre in via precauzionale, poco più tardi è stata interrotta la viabilità anche sulla strada provinciale 124 per Carcoforo poco dopo la frazione Ferrate.

