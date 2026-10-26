Borgosesia, rifiuti differenziati male: scattano i controlli sui sacchi esposti

Scattano a Borgosesia i controlli sui sacchi e sui contenitori dei rifiuti esposti dai cittadini per la raccolta. La società Seso ha avviato le verifiche attraverso gli ispettori ambientali del Covevar, il consorzio che si occupa della gestione dei rifiuti nei comuni del Vercellese e della Valsesia. L’iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale, nasce dalla necessità di contrastare il crescente quantitativo di spazzatura indifferenziata.

Negli ultimi tempi, infatti, è stato registrato un aumento della quantità di rifiuti che finiscono nella raccolta indifferenziata anziché essere destinati al riciclo. Un comportamento che rischia di avere conseguenze economiche per tutta la comunità, perché lo smaltimento di questi materiali comporta costi maggiori. Il Comune richiama quindi i cittadini a una maggiore attenzione, ricordando che differenziare correttamente è anche una questione di senso civico.

Gli ispettori ambientali controlleranno sacchi e contenitori

Le verifiche saranno effettuate dagli ispettori ambientali del Covevar, che potranno controllare i rifiuti conferiti dai cittadini. Sono previsti accertamenti a campione sui sacchi e sui contenitori esposti, per verificare che i materiali siano stati separati correttamente e che ogni tipologia di rifiuto sia stata collocata nella raccolta prevista. L’obiettivo è individuare gli errori e contrastare le abitudini che compromettono il sistema di raccolta.

L’amministrazione comunale sottolinea che l’iniziativa non ha soltanto una finalità sanzionatoria. Lo scopo principale è sensibilizzare ed educare i cittadini a una gestione più attenta della spazzatura domestica. Le verifiche dovranno quindi servire anche a richiamare l’attenzione sulle corrette modalità di conferimento, favorendo una maggiore precisione nella separazione dei materiali e riducendo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.

Più rifiuti indifferenziati, maggiori costi per tutti

Uno degli aspetti sui quali insiste il Comune riguarda proprio le conseguenze economiche degli errori nella raccolta. Quando materiali che potrebbero essere riciclati finiscono nell’indifferenziato, aumentano i quantitativi da smaltire e, di conseguenza, le spese del servizio. Costi aggiuntivi che finiscono per ricadere sull’intera collettività, compresi i cittadini che già effettuano correttamente la separazione dei rifiuti.

La campagna di controlli vuole dunque tutelare anche la grande maggioranza dei borgosesiani che rispetta le regole della raccolta differenziata. L’amministrazione evidenzia come l’impegno dei cittadini più attenti non debba essere vanificato dai comportamenti scorretti di una parte della popolazione. Una maggiore precisione nella gestione quotidiana dei rifiuti può contribuire a contenere le spese e a migliorare l’efficienza complessiva del servizio.

L’appello del Comune: più attenzione per una città pulita

Il messaggio dell’amministrazione è rivolto a tutte le famiglie e alle attività cittadine. Differenziare correttamente significa non soltanto rispettare le regole, ma anche contribuire alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Bastano piccoli gesti quotidiani per migliorare la qualità della raccolta, evitando di mescolare materiali riciclabili con i rifiuti che devono essere avviati allo smaltimento.

Il Comune invita quindi i borgosesiani a collaborare con maggiore attenzione, ricordando che i benefici di una buona raccolta differenziata sono condivisi da tutti. Meno indifferenziato significa minori costi di smaltimento, più materiali recuperabili e un servizio più efficiente. L’obiettivo è rendere Borgosesia più pulita e sostenibile, facendo leva sul senso di responsabilità dei cittadini e sull’importanza di rispettare le modalità di conferimento.

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