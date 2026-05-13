Eclissi di sole del 12 agosto: l’ombra passa anche sul Piemonte

Mancano tre mesi a uno degli eventi astronomici più attesi degli ultimi decenni. Il 12 agosto 2026 il cielo europeo sarà attraversato da una spettacolare eclissi totale di sole, la prima visibile nel continente dal 1999. La fascia di totalità interesserà soprattutto la Spagna e le Baleari, richiamando migliaia di appassionati da tutta Europa.

In Italia la totalità non sarà osservabile, ma il fenomeno sarà comunque molto evidente. In Piemonte la copertura del disco solare potrà raggiungere tra il 90 e il 94 per cento, regalando un tramonto insolito e suggestivo.

Gli orari e le difficoltà di osservazione

L’eclissi avverrà nelle ultime fasi della giornata e proprio questo dettaglio renderà più complicata l’osservazione. Il momento di massima copertura è previsto intorno alle 20.21, quando il Sole sarà molto basso sull’orizzonte, appena a circa due gradi di altezza.

Come segnala il Centro meteo Piemonte, le Alpi potrebbero ostacolare in molte aree la visuale del fenomeno. Per questo motivo gli esperti consigliano di scegliere luoghi aperti e lontani dai rilievi montuosi. Le pianure piemontesi, alcune colline elevate e punti panoramici ben esposti verso ovest e nord-ovest potrebbero offrire le condizioni migliori.

Dove vedere meglio l’eclissi in Piemonte

Tra le località indicate come favorevoli ci sono le alte Langhe e il Bric della Croce, oltre alle aree montane prive di ostacoli visivi verso il tramonto. Anche alcune zone della pianura tra Torinese, Novarese e Vercellese potrebbero consentire una buona osservazione, soprattutto in caso di cielo sereno.

Per assistere all’eclissi sarà fondamentale utilizzare occhiali certificati per l’osservazione solare. Guardare direttamente il Sole senza protezioni adeguate può provocare danni permanenti alla vista. Se le condizioni meteo saranno favorevoli, il 12 agosto 2026 potrebbe diventare una delle serate astronomiche più spettacolari degli ultimi anni anche per il Piemonte.

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