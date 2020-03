Fondazione Valsesia: arriva in ospedale il primo apparecchio comprato con la raccolta fondi

Fondazione Valsesia: arriva in ospedale il primo apparecchio grazie alla raccolta fondi.

La raccolta fondi di Fondazione Valsesia ha dato il suo primo frutto. Si tratta di un apparecchio radiografico mobile, che verrà usato direttamente sui pazienti in fase di accertamento. Verrà usato direttamente in Triage così da non infettare le sale radiografiche. Questo apparecchiò sarà fondamentale anche durante il normale funzionamento dell’ospedale.

Il dono

All’arrivo dell’apparecchio in ospedale erano presenti, oltre a Fondazione Valsesia, l’equipe di radiologia, il direttore sanitario dott. Federico Scienza, il dott. Canova e la dottoressa Maria Gabriella Lippi. Intanto la raccolta fondi procede: potrete fare una donazione cliccando qui. Alle 18 di ieri, mercoledì 18 marzo, l’ammontare era di 101mila 485 euro.