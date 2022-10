Fondi alluvione destinati all’alta Valsesia e a Crevacuore. Rientrano nell’elenco anche Roasio e Guardabosone.

Sono 66 gli interventi di messa in sicurezza del territorio destinati a 54 Comuni ed alla Provincia di Asti, per un totale di oltre 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte.

Si potranno così realizzare lavori di somma urgenza e di ripristino di opere a rischio come la messa in sicurezza degli edifici e dei versanti naturali, il ripristino della viabilità, la sistemazione di strade comunali, la sistemazione idraulica di tratti d’acqua, il rifacimento di ponti, strade e canali.

Per il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e per l’Assessore regionale alle Opere pubbliche e Difesa del Suolo, Marco Gabusi, «con questi contributi si riescono ad avviare e portare avanti lavori attesi anche da molto tempo dal territorio, ma che non riescono ad essere realizzati per mancanza di coperture economiche».

I fondi per il territorio

Provincia di Biella: 55.000 euro: 1 intervento nel Comune di Crevacuore

Provincia di Vercelli: 177.485,20 euro per sei Comuni: Boccioleto, Cravagliana, Guardabosone, Rimella, Roasio, Vocca.

Provincia di Novara: 85.508 euro per due interventi nei Comuni di Armeno e Lesa.