Fondo solidarietà: il nuovo aiuto di Fondazione Valsesia per chi è in emergenza

Fondazione Valsesia ha lanciato il Fondo solidarietà, un’iniziativa concreta per aiutare famiglie e persone che si trovano improvvisamente in difficoltà economiche.

Spese impreviste come una bolletta salata, un’esame medico urgente, i materiali scolastici per i figli o anche una semplice riparazione all’auto possono diventare ostacoli enormi per chi ha risorse limitate. Con questo “cassetto”, Fondazione Valsesia intende fornire aiuti economici rapidi, erogati attraverso i servizi sociali, le Caritas locali e la Croce rossa, a chi davvero ne ha bisogno.

«È un problema che tocca centinaia di famiglie», spiega Laura Cerra, presidente della Fondazione. «Per questo abbiamo creato questo nuovo fondo: per aiutare chi aiuta».

Come funziona il Fondo?

Chi si trova in emergenza può rivolgersi ai servizi socio-assistenziali o alle associazioni del territorio (non alla Fondazione), che attiveranno il supporto economico della Fondazione. Si tratta di piccoli interventi (anche solo 100 euro) che però possono evitare disagi seri, come il distacco delle utenze domestiche.

Chi desidera sostenere l’iniziativa può fare una donazione:

Bonifico a Fondazione Valsesia (Banca di Asti), IBAN: IT55 C060 8544 9000 0000 1001 092, causale “Fondo solidarietà”

PayPal direttamente dal sito ufficiale della Fondazione

Non solo Fondo Solidarietà: aiuti anche per i trasporti

La Fondazione ha recentemente chiuso anche il bando trasporti, a sostegno delle associazioni che accompagnano persone a visite mediche, terapie e altre necessità. In un anno, queste realtà hanno percorso quasi 300mila chilometri, servendo circa 5.000 utenti.

In un momento storico in cui sempre più famiglie faticano a sostenere le spese quotidiane, il Fondo Solidarietà rappresenta un prezioso paracadute sociale. Un gesto concreto che dimostra come il territorio possa fare rete per non lasciare indietro nessuno.

