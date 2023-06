Gattinara ringrazia Caterina, storica cuoca dell’asilo. L’altro giorno è stata proposta una festa in onore di Caterina Cascio, collaboratrice molto amata e apprezzata dell’asilo Patriarca di Gattinara, andata in pensione.

Gattinara ringrazia Caterina, storica cuoca dell’asilo

Per oltre 20 anni ha preparato i pasti dei bambini, distinguendosi non solo per le sue indiscutibili doti culinarie, ma anche per l’affabilità che la contraddistingue. La festa di fine anno, perciò, oltre al momento della consegna dei diplomi ai bambini che il prossimo anno affronteranno l’avventura della scuola primaria, è diventata anche la festa di Caterina. La donna lascerà il suo posto a Sonia Gigliotti, sua valida collaboratrice, che già l’affianca da diversi anni.

Chi la sostituirà

«Sonia collabora con me da tempo e mi ha già sostituita in caso di assenza. Le ho dato delle indicazioni ma se la cava benissimo – afferma la cuoca -. Per quanto mi riguarda, non ho ancora assimilato del tutto il cambiamento. Ho intenzione di continuare a venire a trovare i piccoli, a cui voglio molto bene. Dopo essermi goduta qualche settimana di ferie nella mia Sicilia, tornerò a Gattinara. Proprio qui vivo da quando mi sono sposata.

Una bella esperienza coi piccoli

Cascio è dispiaciuta di lasciare la scuola ma tornerà a trovare i piccini: «Avendo più tempo a disposizione, sarà bello tornare qui per giocare con i bambini, per i quali già facevo un po’ il giullare quando portavo loro da mangiare, per farli divertire nella pausa dalle lezioni. Il mio carattere è così: penso che bisogna prendere la vita allegramente perché, anche se tutti abbiamo dei problemi, affrontarli col sorriso è la cosa migliore».

La grande cura con cui ha svolto il suo lavoro

La premiazione nel giorno della festa dell’asilo è sembrata alla direzione il giusto modo per ringraziare Caterina, che negli anni di servizio ha preparato pasti genuini e semplici, molto graditi ai bambini. « Il compito che Caterina, così come Sonia, ha sempre svolto con grande perizia, è quello di trasformarli in piatti semplici e gustosi – mette in luce la direttrice Arianna Fiorio -. Io stessa, che ho iniziato a lavorare all’asilo Patriarca dopo di lei, ho imparato molte cose della gestione del servizio mensa e mi fido di lei completamente. Caterina per noi è stata un punto di riferimento».