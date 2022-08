Ghemme, la pioggia non ha fermato Calici di stelle: tre Comuni uniti per promuovere i vini del territorio

Ghemme, vino protagonista con Calici di Stelle. Le foto dell’evento

Un territorio unito, con i Comuni e le Pro loco di Ghemme, Sizzano e Maggiora, per promuovere le eccellenze: sabato sera, a Ghemme, si è svolta una tappa della rassegna “Calici di stelle”, che comprende un fitto programma di appuntamenti tra degustazioni, incontri, spettacoli, eventi culturali, ideati dalle “Città del vino” in diversi centri del Piemonte e d’Italia. Nel cortile della Barciocca e in via Interno Castello, nella cornice medievale ghemmese, si è avuto un esempio di come si possa lavorare insieme per il territorio. Quando poi i prodotti da presentare sono i pregiati vini delle colline novaresi, il successo è assicurato, anche se il maltempo cerca di metterci lo zampino.

«I temporali sono un evento che si verifica da più anni nella nostra manifestazione; ormai ci siamo abituati, ma non ci facciamo scoraggiare, e infatti la serata si è svolta regolarmente – racconta Filippo Boietti, presidente della Pro loco di Ghemme – Il buon esito è stato reso possibile anche dalla collaborazione delle Pro loco di Maggiora e Sizzano, che hanno offerto la possibilità di assaggiare i loro vini. Ai nostri ospiti abbiamo offerto anche formaggi, salame e dolciumi di produttori locali e ravioli burro e salvia preparati da noi. È un evento che la Pro loco organizza da tanti anni, al quale partecipano anche molte persone da fuori provincia, perché i nostri vini fanno da grande traino. Ringrazio per la loro prestigiosa presenza anche il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti e il consigliere Davide Ferrari, i sindaci di Ghemme, Davide Temporelli e di Maggiora, Roberto Balzano, il rappresentante del Comune di Sizzano e vicepresidente dell’Associazione Città del vino, Stefano Vercelloni, il presidente dell’Unpli provinciale Massimo Zanetta».

Alcuni momenti di “Calici di stelle”, la degustazione che si è tenuta sabato sera nel cortile della Barciocca di Ghemme (fotoservizio Sandro Mori)

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE