Giovane di Valduggia alle finali nazionali per dj

Giovane di Valduggia al Tour music festival European dj contest.

Giovane di Valduggia al contest

Esperienza da ricordare per il dj valduggese Marco Marchese alla ventitreesima edizione del Tour music festival European dj contest. Il produttore ha partecipato alle audizioni e completato la prima fase delle selezioni martedì 5 ottobre, esibendosi dal vivo a Milano. Per competere e cercare di aggiudicarsi il titolo italiano, Marchese volerà a Roma nel fine settimana dal 29 al 31 ottobre. Proprio nella capitale, infatti, si svolgeranno la finale nazionale e la finalissima europea.

Gli esordi

Marchese ha iniziato la sua carriera come disc jockey nel 1996, neanche maggiorenne, girando quasi tutti i locali d’Italia, e in particolare di Piemonte e Lombardia. Ora da due anni collabora con l’etichetta indipendente Biz records, che ha gli studi a Biella. Fino a tre anni fa, inoltre, era impegnato nella stagione al Corona, la discoteca borgosesiana, mentre questa estate ha portato avanti un tour nei castelli biellesi e sul lago di Viverone. E ora lo aspetta una nuova sfida.

I partecipanti

«Mi sono iscritto a questa edizione del Tour music fest dopo essere stato contattato da altri dj che vi partecipavano – spiega Marchese -. A partecipare complessivamente eravamo circa seicento produttori da tutta Italia. Durante l’audizione ho proposto un dj set composto principalmente da dischi prodotti con la Biz records. La commissione artistica ha valutato e recensito la mia esibizione, indicandomi i punti di forza e consigli propositivi. Sono molto soddisfatto e se dovessi arrivare in finale proporrò un dj set più internazionale».

La giuria

Tra i nomi più illustri della giuria, composta da quattordici personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, ci sono il dj David Morales, tra i più grandi producer al mondo e vincitore di un Grammy award, Francesco Gazzè, autore dei testi del fratello Max e di molti altri artisti italiani (tra questi Nek, Francesco Renga e Carmen Consoli); il presidente di giura, invece, è Giulio Rapetti, il paroliere Mogol.

In questi giorni la commissione artistica ha definito i nomi dei finalisti nazionali che si sfideranno con quelli europei nella “finalissima”. I premi in palio sono diversi e tutti molto “succulenti”, tra i più interessanti per la categoria dj: sette giorni a Ibiza, tutto incluso, per suonare in uno dei locali più ambiti dell’isola e partecipare a un corso di formazione full immersion e una produzione discografica offerta dal Tour music fest, con post-produzione presso gli Abbey road studios di Londra.