Incidente a Borgosesia: cinque auto sono state danneggiate

Un episodio curioso accaduto a Borgosesia l’altra settimana. Un incidente che si è risolto fortunatamente senza feriti, ma con ben cinque auto danneggiate.

E’ successo di sera lungo la via Vittorio Veneto. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, andando ad abbattere un cartello della segnaletica di un passaggio pedonale, urtando una vettura che stava transitando e finendo la corsa contro tre auto in sosta sotto un condominio. Come detto, nessun ferito, ma lavoro per i carrozzieri. I rilievi sono stati effettuati dalla forze dell’ordine.

Altro espisodio in viale Varallo

Qaulche giorno dopo uno scontro tra due auto si è poi verificato in viale Varallo, nel tratto all’altezza del “Lingottino”. Ad avere la peggio la donna al volante di una delle vetture, che ha dovuto essere estratta dall’abitacolo per il trasporto all’ospedale. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per la viabilità.

