Schiuma nel Sesia a Borgo: scatta l’allarme inquinamento

Preoccupazione a Borgosesia nella mattimnata di oggi, martedì 15 luglio, per uno strato di schiuma comparso nel fiume Sesia, proprio davanti al Parco Magni. A dare l’allarme è stata una segnalazione apparsa sui social, che ha subito attirato l’attenzione dei cittadini e delle autorità locali.

«Sono stata allertata in tarda mattinata – conferma il vice sindaco Eleonora Guida – e ho immediatamente inviato sul posto la polizia municipale e richiesto l’intervento dell’Arpa Piemonte». I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, già presenti in zona, sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno effettuato i rilievi del caso.

Si trattava di materiale organico

La schiuma, chiaramente visibile sulla superficie dell’acqua, ha destato inizialmente qualche preoccupazione, ma le analisi hanno presto chiarito la situazione: si trattava di schiuma di natura organica, priva di rischi per l’ambiente.

«L’Arpa – ha spiegato ancora il Vicesindaco – ci ha comunicato che l’origine del fenomeno è legata alla riattivazione della centrale idroelettrica vicina, rimasta chiusa per un lungo periodo. L’apertura del flusso ha trascinato verso valle materiale organico accumulato nel tempo, generando quell’addensamento che ha allarmato i cittadini. Fortunatamente, nel giro di poco tempo, la schiuma è scomparsa e i valori dell’acqua rilevati con sonda multiparametrica sono risultati assolutamente nella norma, senza alcun rischio per la fauna ittica».

“Grazie a chi segnala”

L’intervento rapido e coordinato ha quindi permesso di chiarire subito la natura del fenomeno. Il vice sindaco Guida ha colto l’occasione per ringraziare i cittadini per la loro attenzione all’ambiente, invitando però a utilizzare i canali ufficiali per le segnalazioni.

«Solo per caso ho visto il post su Facebook – ha dichiarato – e ho potuto attivare i controlli. È fondamentale che, in presenza di anomalie, si contattino direttamente la Polizia Municipale o il centralino del Comune. È bellissimo che i cittadini si sentano coinvolti e attenti, ma è altrettanto importante che le informazioni arrivino a chi può intervenire rapidamente ed efficacemente».

