Gattinara, addio al prof che al quiz televisivo vinse 250 milioni di lire. Celebrato il funerale di Luca Albertino, 62 anni. Aveva insegnato in vari istituti della Valsesia.

E’ stato celebrato ieri, martedì 15 luglio, il funerale dell’insegnante Luca Albertino, di Gattinara. L’uomo, conosciuto da tutti come “Il professore”, si è spento a 62 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. E nel cuore di tantissimi studenti ha lasciato un ricordo indelebile.

Sono parecchi gli alunni del liceo classico d’Adda di Varallo e dello scientifico Ferrari di Borgosesia che hanno avuto la fortuna di avere come insegnante Albertino. Una persona di cuore, un docente che era particolarmente competente ma non solo. E’ sempre stato in grado di distinguersi per la sua umanità con cui seguiva i ragazzi nel loro percorso di crescita formativa e personale.

«Appena ha concluso gli studi, Luca ha iniziato subito a fare supplenze – racconta Patrizio Petterino, un caro amico -. Il suo grande sogno era insegnare ed è riuscito a coronarlo. Fu docente di latino e greco oltre che di letteratura al classico per molti anni, e di italiano e latino allo scientifico. Sono davvero tanti i ragazzi divenuti adulti che mi hanno contattato per ricordarlo».

Il ricordo degli ex allievi

Anche sui social nei giorni scorsi sono numerose le testimonianze in ricordo dell’insegnante.

«È mancato il mio professore di latino e italiano – scrive un ex alunno -. È grazie a lui se ancora oggi porto con me tante nozioni, ma soprattutto l’amore per una lingua, per una cultura, per un modo di pensare. Era un professore vero: appassionato, rigoroso, capace di trasmettere con forza e dedizione non solo contenuti, ma il senso profondo dello studio. Era un uomo speciale, che ha lasciato un segno. Lo ricorderò sempre con gratitudine».

«Fai buon viaggio professor Albertino – fa eco un altro ex studente -. Chissà se hai scoperto se Dante ci ha raccontato la verità o un sacco di bugie. Chissà se il buon Dio è sceso dall’Empireo per accoglierti nella schiera dei celesti? Quaggiù ci sono i tuoi vecchi studenti a ricordarti con affetto».

Appassionato dei classici

Oltre all’insegnamento, Albertino amava leggere e interpretare soprattutto i grandi classici. E così che in passato aveva anche organizzato insieme a Petterino conferenze su Dante Alighieri e la Divina Commedia. Inoltre era spesso impegnato come relatore a molti eventi, dalle presentazioni di libri ad appuntamenti culturali. Insomma, una personalità poliedrica.

«Amava studiare la letteratura – prosegue l’amico di sempre – e ricordo che in quell’occasione seppe avvicinare il pubblico al sommo poeta con una maestria pazzesca, mentre io mi dedicai alla lettura di alcuni passi». “Il professore” era anche amante dei viaggi. «Insieme partimmo per tante mete e condividemmo esperienze davvero straordinarie – ricorda Petterino -. Era una persona curiosa, che si interessava di molti aspetti. L’ultimo viaggio fu nel 2023».

Quando vinse 250 milioni (di lire)

A Gattinara però c’è chi ricorda Albertino come vincitore di un importante format televisivo nell’anno 2000. «Aveva partecipato a “Chi vuol essere milionario” su Canale Cinque. Lo avevo accompagnato ad alcune puntate e lui è sempre riuscito a ottenere ottimi risultati sino a che portò a casa 250 milioni – conclude l’amico -. Era l’anno in cui stavamo facendo il passaggio dalla lira all’euro e infatti Luca aveva iniziato questa avventura con le lire e poi il montepremi era in euro». Figura dunque saggia che seppe utilizzare la sua conoscenza non solo sul lavoro ma anche nel passatempo.

Si è spento lasciando la mamma Osvalda e il cugino Uber con Rosella, ora riposa nel cimitero cittadino.

