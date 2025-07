Lutto a Varallo per Pinuccia Frigiolini, una vita negli uffici comunali. La donna era una presenza fissa al piano terra di Villa Durio.

Lutto a Varallo per Pinuccia Frigiolini, una vita negli uffici comunali

La città di Varallo ha perso nel giorni scorsi una figura storica della sua vita amministrativa e civile. Si è infatti spenta Pinuccia Frigiolini, per decenni stimata dipendente del Comune, dove aveva lavorato nell’ufficio di segreteria diventando un punto di riferimento per sindaci, colleghi e cittadini.

Il suo ufficio, situato all’ingresso di Villa Durio, era il primo approdo per chi si recava in Comune: lì Pinuccia accoglieva tutti con garbo, professionalità e un sorriso discreto. Sempre pronta a indirizzare le persone nel modo giusto, era considerata una delle “colonne” della macchina amministrativa varallese.

I ricordi di chi l’ha conosciuta

Chi l’ha conosciuta la ricorda con profondo affetto e rispetto. Tra loro anche Angelo Gadolini, collega e amico di lunga data, che le è stato vicino anche negli ultimi, difficili mesi.

«Pinuccia era molto più di una collega: era parte della squadra elettorale, una presenza precisa e affidabile. Eravamo legati anche dalla passione per lo sport, in particolare lo sci: ricordo con piacere le giornate all’Indren. Dopo la pensione, nei primi anni Duemila, si è potuta dedicare ai viaggi, che spesso organizzava insieme alla nipote Mara. Ci mandava foto dai luoghi visitati, piene di entusiasmo e amore per la vita. È stato molto doloroso vederla spegnersi».

L’addio all’Hospice di Gattinara

Negli ultimi giorni, Pinuccia era ricoverata all’Hospice di Gattinara, dove ha ricevuto cure attente e affettuose. A ricordarla con commozione è la nipote Mara Frigiolini:

«La zia è stata incredibilmente coraggiosa. Non si è mai lasciata andare, non ha mai chiesto pietà. Era riservata, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro, piena di voglia di vivere nonostante la malattia. Ora riposa accanto ai suoi cari, al fratello Giovanni e alla sorella Augusta, mancata solo pochi mesi fa».

Pinuccia Frigiolini ha lasciato il fratello Ferruccio, i nipoti Mara e Alessandro, i pronipoti Giacomo e Rebecca, la cognata Mimma e l’affezionato Gigi, oltre a tanti amici e conoscenti che ne conserveranno il ricordo vivo nel cuore.

