Grandine, vento e neve fuori stagione: il maltempo scuote il Piemonte

Maltempo oggi pomeriggio, giovedì 14 maggio, sul Piemonte, dove diversi temporali hanno interessato pianura, collina e zone alpine. A segnalare l’evoluzione sono stati tutti i centri meteorologici dekka regione, che hanno accolto anche decine di segnalazioni da parte dei cittadini.

Intorno alle 14.15 un primo forte temporale si è sviluppato a est di Chivasso, muovendosi verso il Vercellese. Nella stessa fase una seconda cella intensa ha preso forma tra la Valsesia e Verbano. Da ovest, intanto, il foehn si è rinforzato, aumentando il rischio di raffiche di vento anche molto forti.

Chicchi fino a due centimetri

La grandine ha colpito in particolare la zona di Saluggia, nel Vercellese, dove sono stati segnalati chicchi fino a due centimetri di diametro. Un fenomeno simile ha interessato anche Borgomanero, nel Novarese, dove verso le 15.20 si è registrata un’intensa grandinata in tutta la zona con il passaggio del fronte temporalesco.

Temporali con grandine, in prevalenza di piccole dimensioni, sono stati segnalati anche nel Verbano. Nel corso del pomeriggio l’instabilità si è poi spostata su altre aree del Piemonte, confermando una giornata segnata da fenomeni rapidi, localmente intensi e difficili da prevedere nel dettaglio.

Neve sulle montagne e vento forte

Il maltempo ha portato anche neve fuori stagione in quota. Per esempio, al Rifugio Selleries, nel Torinese, è stata segnalata una breve nevicata dopo il passaggio di un rovescio. Poco dopo, intorno alle 16, fiocchi sono caduti anche a Sestriere, con neve quindi capace di spingersi fino a 1400-1500 metri.

Alle 17.30 il quadro restava ancora instabile. Temporali erano presenti tra Monferrato, Astigiano e Alessandrino, con locali rovesci anche sul Torinese. Sulla A26, all’altezza di Casale Monferrato, è stato segnalato un forte temporale con grandine, mentre l’attenzione restava alta per le raffiche di vento.

Tempo instabile anche domani

La situazione di instabilità è destinata a caratterizzare il meteo anche nella giornata di domani, venerdì 15 maggio. Solo sabato dovrebbero arrivare il sole e temperature più miti.

Foto in copertina di Manuel Malinverni postata dal Centro meteo Piemonte

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook