Grignasco ricorda suor Maria Scolastica. La sua vita per gli altri

Grignasco ricorda suor Maria Scolastica

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio nella chiesa del monastero, preceduto dal rosario. Poi la sepoltura a Bovagliano

Grignasco, oggi l’ultimo saluto a suor Maria Scolastica, 95 anni

Una vita dedicata al prossimo

Originaria di Vicenza, nel 1952 iniziò il noviziato a Romagnano. Fu maestra a Grignasco e Cavallirio e si occupò di malati e anziani.

La comunità di Grignasco piange suor Maria Scolastica Prosdocimo. La religiosa si è spenta martedì all’età di 95 anni; nel pomeriggio di oggi saranno celebrate le esequie nella chiesa del monastero presente in via Perazzi.

La vita

La notizia della sua dipartita ha generato non poco sconforto in paese. Suor Maria Scolastica era una di quelle persone che si adoperano sempre molto per gli altri, sostenendo i più deboli e crescendo anche i bambini. Originaria del Veneto decise in un secondo momento di spostarsi in Piemonte. Era infatti nata a Vicenza e negli anni Cinquanta giunse in provincia di Novara. Chi l’ha conosciuta ricorda che era entrata a contatto con le suore attraverso la frequentazione di una clinica vicentina gestita appunto dalle religiose. Nel 1952 poi iniziò il noviziato a Romagnano.

Scuola e anziani

Tra i ricordi delle persone che le hanno voluto bene c’è sicuramente il suo sorriso tra i banchi delle scuole. Infatti per alcuni anni aveva esercitato la professione di insegnante accompagnando nella crescita diversi bambini a Grignasco e a Cavallirio. In un secondo momento decise di dedicare la sua attenzione agli ammalati e agli anziani. Prestò quindi assistenza alla casa di riposo di Sella a Grignasco quando ancora era gestita dalle religiose per poi diventare uno dei punti di riferimento del monastero delle sorelle della Carità di Grignasco. Oltre ad essere una figura molto devota e ligia ai dettami della cristianità, amava coltivare la passione per la scrittura. C’è chi ripensando a lei, se la rivede mentre era intenta a comporre poesie. Ma era anche appassionata di canto e spesso era solita portare qualche nota musicale tra gli anziani, oltre che a gentilezza e molteplici sorrisi. Insomma, suor Scolastica ha sempre cercato di portare armonia e aiuto laddove c’era bisogno e sono tante le persone che hanno conservato in cuore un ricordo speciale di lei.

Il monastero fa sapere che era un punto di riferimento per tutti, figura sempre disponibile, sino a che ha potuto ha aiutato le consorelle nello svolgimento delle attività.

L’ultimo addio

Suor Maria Scolastica si è spenta martedì all’età di 95 anni. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle 15.15 nella chiesa del monastero di Grignasco, preceduto alle 15 dalla recita del rosario. La religiosa lascia oltre alle sue amate consorelle grignaschesi, il fratello, padre Camillo, le sorelle: suor Bertilla, Luisa, Luciana e Miriam con le rispettive famiglie. Dopo le esequie la salma sarà accompagnata al cimitero di Grignasco.

