Il 2026 anno poco fortunato per le festività: molte cadono nel weekend. Il 25 Aprile, Ferragosto, Primo Novembre e Santo Stefano sono nei fine settimana. Poche quindi le occasioni di “ponti”.

L’anno sta per finire e magari molti sono in vacanza e si stanno godendo l’ultimo ponte del 2025. Ma non è mai troppo presto per pensare alle prossime vacanze. E allora è il momento di dare un’occhiata al calendario 2026 per vedere festività e ponti.

L’anno si apre ovviamente con Capodanno, che cade di giovedì, dunque subito con un bel weekend lungo (ammesso che abbiate lavorato dal 29 al 31 dicembre 2025). Poi, spazio all’Epifania, che regala un altro possibile ponte, essendo martedì 6 gennaio 2026. Ma poi, come si sa, tutte le feste le porta via: infatti bisognerà aspettare un bel po’ prima di fermarsi di nuovo.

Almeno per le scuole, arriva il carnevale, con il Giovedì grasso il 12 febbraio 2026 e il Martedì grasso il 17 febbraio.

Primavera ed estate

Pasqua invece sarà domenica 5 aprile 2026, con Pasquetta il giorno seguente. Brutte notizie, invece, sul fronte del 25 Aprile, che nel 2026 sarà di sabato. Un piccolo ponte, invece, grazie alla festa dei lavoratori: il Primo Maggio è venerdì.

Prima della pausa estiva, poi, arriva martedì 2 giugno 2026, dunque un’altra possibilità per allungare il weekend. Cosa che invece non accadrà a Ferragosto: il 15 agosto 2026 è sabato.

Le feste invernali

Dopo l’estate, poi, una classica “tirata” sino a novembre, con un’altra brutta notizia. La festività di Ognissanti è infatti domenica 1 novembre 2026, dunque niente festa. Va maluccio anche a dicembre. L‘Immacolata è martedì 8 dicembre 2026, con un bel weekend lungo (meglio ancora va ai milanesi, che festeggeranno Sant’Ambrogio il lunedì precedente). Natale invece arriva di venerdì 25 dicembre 2026, mentre Santo Stefano sarà di sabato.

In sintesi

Dunque, riepiloghiamo in sintesi le principali festività del 2026:

1 Gennaio (Giovedì): Capodanno

6 Gennaio (Martedì): Epifania

5 Aprile (Domenica): Pasqua

6 Aprile (Lunedì): Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

25 Aprile (Sabato): Festa della Liberazione

1 Maggio (Venerdì): Festa dei Lavoratori

2 Giugno (Martedì): Festa della Repubblica

15 Agosto (Sabato): Ferragosto

1 Novembre (Domenica): Ognissanti

8 Dicembre (Martedì): Immacolata Concezione

25 Dicembre (Venerdì): Natale

26 Dicembre (Sabato): Santo Stefano.

