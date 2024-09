La beffa del lunedì: torna il sereno e si alzano le temperature. Dopo una domenca caratterizzata da nuvole e pioggia che hanno creato problemi agli eventi sul territorio.

La beffa del lunedì: torna il sereno e si alzano le temperature

Dopo una domenica funestata dalla pioggia e da temperature al di sotto della media, alla ripresa del lavoro torna il sole. Per la giornata di oggi, lunedì 9 settembre, il Centro meteo Piemonte presenta questa situazione: «La rotazione delle correnti dai quadranti nordoccidentali favoriranno una generale attenuazione delle piogge da Ovest ed in estensione a tutta la regione entro notte con ampie schiarite… a cui seguirà successivamente una giornata soleggiata con venti di Foehn su Alpi e valli in possibile estensione a fondovalle e primi tratti di pianura del Torinese più esposti agli sbocchi vallivi nel tardo pomeriggio. La fase soleggiata durerà almeno fino alla prima parte di giornata di mercoledì. Le temperature massime aumenteranno sensibilmente a inizio settimana, specie lunedì quando si potrebbero sfiorare localmente i 30 gradi, in calo le minime soprattutto martedì».

Insomma, torna il cielo sereno e il caldo. Peccato per le tante iniziative che ieri hanno dovuto fare i conti con la pioggia, come la festa Luva a Gattinara, Borderline a Varallo e la patronale di Crevacuore, solo per citarne qualcuna. In alta quota sul Rosa ha anche nevicato.

Bello fino a mercoledì

Come detto dal centro meteo, il tempo bello persosterà almeno sino alla mattinata di mercoledì. Tra il pomeriggio e la notte è previsto invece l’arrivo di una perturbazione che potrebbe portare anche della pioggia. Ma dovrebbe trattarsi di un passaggio veloce, tant’è che già nella mattinata di giovedì si prevede il ritorno del cielo sereno.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook