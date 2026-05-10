Lite nella cittadella degli alpini: 61enne soccorso nella notte

Alta tensione nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio nella cittadella degli alpini allestita nella zona di Brignole, a Genova. Secondo quanto ricostruito, due penne nere sarebbero state avvicinate intorno alle 3 da due giovani, un ragazzo e una ragazza di circa vent’anni, che avrebbero contestato la presenza delle penne nere in città e la loro appartenenza militare.

Il confronto verbale sarebbe presto degenerato in una lite. I due giovani avrebbero accusato gli alpini di essere dei “guerrafondai”, facendo salire la tensione all’interno dell’area. Nel corso della discussione, uno dei due alpini, un uomo di 61 anni con problemi cardiaci, ha accusato un malore.

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I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto è intervenuta la Croce bianca genovese, chiamata per prestare assistenza al 61enne. I soccorritori hanno valutato le condizioni dell’uomo e, vista la situazione, hanno disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti necessari.

Dopo i controlli medici, che non avrebbero evidenziato conseguenze gravi, l’alpino è stato dimesso nella mattinata. L’episodio resta comunque al centro dell’attenzione per il clima di tensione registrato nella notte, nato da una contestazione verbale che ha rischiato di avere conseguenze ben più serie.

In copertina, un’immagine dell’Adunata che non ha a che fare con la lite

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