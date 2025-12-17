Magico Natale: ultimi giorni per mandarci i vostri selfie. Lunedì 22 foto e auguri su Notizia Oggi: usate WhatsApp al numero 370.3518.212.

Magico Natale: ultimi giorni per mandarci i vostri selfie

Ultimi giorni utili per chi avesse piacere di fare gli auguri di Natale anche su Notizia Oggi. Partecipare è semplicissimo: basta farsi una foto in casa davanti all’albero di Natale, davanti al presepe, o comunque in un contesto di di atmosfera natalizia. E poi inviarla a Notizia Oggi tramite WhatsApp: verrà pubblicata lunedì 22 dicembre, a pochi giorni dalla festa più attesa.

Per inviare le foto

Potete inviare i selfie tramite WhatsApp al numero 370.35.18.212 oppure via mail all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it. Inviando le foto tramite WhatsApp si entra automaticamente a far parte del nostro gruppo broadcast. C’è tempo sino a giovedì 18 dicembre. Le immagini potranno essere accompagnate da un breve messaggio d’auguri (massimo 25 parole) rivolto ai propri cari o agli amici. Potete fare foto singole, di gruppo, in casa o davanti a qualche scorcio che vi ispira… lasciate tranquillamente libero corso alla fantasia e realizzate lo scatto che più vi piace e vi fa piacere che venga pubblicato.

L’importante, ovviamente, è che NELLA FOTO CI SIATE VOI! Quindi non inviateci foto di abeti o presepi senza nessuna persona… E ben vengano anche gli animali domestici, ma NON SOLO LORO! Vi chiediamo anche la cortesia di inviarci UNA SOLA foto: scegliete quella che vi piace di più e mandatecela. Meglio anche evitare puzzle o montaggi per evitare di vedersi l’immagine troppo piccola o forzatamente tagliata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook